Para-atlete Gitte Haenen grijpt net naast WK-medailles op 100m met BR

Gitte Haenen onderging vorig jaar een beenamputatie.

Gitte Haenen is net naast het podium gevallen op het 100 meter in de T42-klasse op het WK para-atletiek. De 31-jarige WK-debutante liep met 16"73 een persoonlijk en Belgisch record. Het goud was voor de Italiaanse Martina Caironi in 14"65.