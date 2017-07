Weer Belgisch succes op EK beloften: goud voor Ben Broeders

Broeders pakte het tactisch aan, nadat hij over 5,40 meter was gesprongen. Hij paste op de volgende hoogtes en was daarna succesvol bij zijn eerste poging op 5,55 en 5,60 meter.

Hij faalde drie keer op 5,65 meter, maar dat deed zijn grote concurrent, de Fransman Alexis Chapelle, ook. Omdat Broeders minder foutsprongen had laten noteren ging hij aan de haal met de titel.

Voor België is het de tweede gouden medaille op het EK voor beloften. Gisteren was Renée Eykens de beste op de 800 meter. En er was ook nog het zilver van Simon Debognies op de 5.000 meter.