Milanov tankt vertrouwen voor WK met twee verre worpen

Op een kleine meeting in Beveren heeft Milanov vertrouwen getankt voor het WK atletiek in Londen begin augustus. De zilveren medaillewinnaar van het WK in 2015 liet een worp van 66,97 meter noteren.

Even leek hij zelfs zijn BR van 67,26 meter verbeterd te hebben, want na een van zijn worpen kwam 67,90 meter op het bord. Maar blijkbaar had een jurylid de landingsplaats met de natte vinger aangewezen.

De feestvreugde was echter van korte duur. Op videobeelden was te zien hoe de jury de verkeerde landingsplaats van de discus aanwees en dus werd de worp afgekeurd.

"Het is dit jaar mijn doel om mijn Belgisch record te verbeteren en dat zit erin", zegt Milanov. "Mijn worpen gaan ver genoeg, maar dan zet ik net mijn voet op of over de lijn."