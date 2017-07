Eykens na goud op EK beloften: "Hier had ik helemaal niet op gerekend"

Eykens lijkt gestaag aan haar weg naar de top te werken. Vorig jaar viel ze ook al op met goeie tijden op de Spelen in Rio. "Het is fantastisch. Ik had vooraf niet gedacht kampioen te worden. Na Rio is het even moeilijk geweest. Het is super dat ik op een kampioenschap heb kunnen tonen, dat ik er wel sta als het moet."

"Nu moet ik rustig voortwerken en terug naar een goeie tijd werken op de 800 of 1.500 meter. Want dat heb ik dit jaar nog niet gekund. Het was al redelijk, maar het kan nog net iets beter."

Aan het WK in Londen (4-13 augustus) denkt ze niet. "Ik heb nog geen limiet gelopen, dus mag ik daar niet meedoen. Dat had wel leuk geweest, maar qua recuperatie is dat ook niet ideaal. Het komt dicht op dit EK." Ze maalt er evenwel niet om: "Mijn seizoen is sowieso al geslaagd. Al de rest zijn nog extra kersjes op de grote taart."