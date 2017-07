"Slimme" Renée Eykens wint goud op EK voor beloften

Eykens straalt met de Belgische vlag op het EK voor beloften. Eykens straalt met de Belgische vlag op het EK voor beloften.

Renée Eykens heeft op het EK voor beloften in Polen goud gewonnen op de 800 meter. Eykens klopte in een tactische race de IJslandse topfavoriete. "Hinriksdottir was vandaag sterker dan ik, maar ik was slimmer."