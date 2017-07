VRT ???media.video.type.mz_vod??? Joyce Lefevre wordt achtste op 100 meter op het WK para atletiek Joyce Lefevre wordt achtste op 100 meter op het WK para atletiek

Joyce Lefevre is op de 100 meter sprint achtste en laatste geworden op het WK para-atletiek in Londen. Het goud in de categorie T34 was voor de Britse Hannah Cockroft in een wereldrecord.