Atleet vrijgesproken na positieve dopingtest door passionele zoen

Het Amerikaanse dopingagentschap maakte eind vorige maand bekend dat Roberts, een lid van de 4x400m-ploeg, in maart positief had getest op het verboden middel probenecide.

Toch werd hij nu volledig vrijgesproken omdat hij het middel onvrijwillig had binnengekregen. Het was zijn verloofde die het product had gekocht in India om een ontsteking van haar sinussen te behandelen.

Door met zijn verloofde te kussen kreeg Roberts het product zo ook binnen, maar daar was hij zich dus niet van bewust. Nu het dopingdossier is afgesloten kan hij deelnemen aan het WK atletiek in augustus.