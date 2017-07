Kevin en Jonathan Borlée hebben eindelijk hun WK-ticket te pakken

Op 5 augustus gaat het WK atletiek van start. De tweelingbroers Borlée hadden van dat kampioenschap hun hoofddoel gemaakt, maar ze waren er tot nu toe nog niet in geslaagd de limiet van 45"33 te lopen als WK-limiet. Dat moest ten laatste op 23 juli gebeuren en dus begon de tijd te dringen.

Op de World Challenge in Madrid was het nu uiteindelijk, een week voor de uiterste datum, wel prijs. Kevin Borlée won de B-reeks op de 400 meter in 44"79, Jonathan werd tweede in 45"09. Allebei liepen ze dus ruim onder de limiet.