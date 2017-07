Dauwens komt niet in de buurt van WK-limiet in Rabat

Axelle Dauwens is vierde geworden in de B-reeks van de 400 meter horden. Met een tijd van 57"47 kwam ze niet in de buurt van de WK-limiet van 56"10. Dauwens krijgt zaterdag nog een laatste kans op de Nacht van de Atletiek in Heusden.

Andre De Grasse was de beste op de 200 meter in 20"03. Dankzij zijn zege is hij zeker van een plaats op de Diamond League finale.

Op de 100 meter bij de vrouwen blijft Elaine Thompson onklopbaar. De olympische kampioene won in Rabat voor de 14e keer op een rij. "Ik ben tevreden met mijn vorm en ik kijk uit naar het WK in Londen."