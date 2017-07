VIDEO: Thiam zweeft naar de derde plaats op Groenplaats

Nafi Thiam is een graag geziene gaste op de manches van de Urban Memorial Series. Begin mei werd ze in Luik nog tweede in het hoogspringen. Vandaag sprong de olympisch kampioene in Antwerpen in de zandbak.

Vorige week moest Thiam nog afzeggen voor het BK met een ontsteking aan haar linkerknie, maar van enig ongemak was op de Groenplaats weinig tot niets te merken.

Vooral de vierde sprong van Thiam was voortreffelijk. Ze landde na 6,49 meter in het zand. Dat is amper 9 centimeter minder ver dan haar persoonlijk record (9,58 meter), dat ze tijdens haar olympische triomftocht sprong.

Voor de overwinning kwam de winnares van de zevenkampmeeting in Götzis net tekort. De Letse Lauma Griva won met een sprong van 6,52 meter en het Amerikaanse talent Erica Bougard nestelde zich met 6,50 meter nog net op de tweede plaats.