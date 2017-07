Mo Farah ontkent verdachtmakingen over doping door Russische hackers

We weten dat eerdere lekken van deze hackers valse of aangepaste documenten bevatten. We hebben het IAAF gevraagd om de betrouwbaarheid te controleren.

De hackers downloadden toen medische gegevens van de servers van het IAAF en maakten daar gisteren een deel van openbaar. Het gaat onder meer over e-mails van het IAAF uit april waarin de bloedwaarden van Mo Farah als verdacht worden omschreven.

In een bijlage in een van die mails staat "waarschijnlijk doping" bij het profiel van Farah. Maar in een andere bijlage in dezelfde mail worden de waarden van Farah wel opnieuw "normaal" genoemd.

Een woordvoerder van Farah ontkende ondertussen elke verdachtmaking. "We zijn nooit geïnformeerd dat de waarden van Mo buiten de legale parameters zouden vallen."

"Mo is ook nooit gecontacteerd door het IAAF. Het is helemaal onjuist om iets anders te beweren. We weten dat eerdere lekken van deze hackers valse of aangepaste documenten bevatten. We hebben het IAAF gevraagd om de betrouwbaarheid te controleren."

Het IAAF heeft zich al geëxcuseerd bij de atleten waarvan vertrouwelijke informatie naar buiten is gekomen.