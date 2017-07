Kevin Borlée blijft ook in Londen boven de WK-limiet, Milanov staat op podium

Kevin Borlée vorige week in Brussel op het BK. Kevin Borlée vorige week in Brussel op het BK.

Kevin Borlée is 4e geëindigd in de Diamond League-meeting van Londen. Hij bleef ruim boven zijn beste seizoensprestatie en het WK-minimum. Philip Milanov werd dan weer 3e in het discuswerpen, op een zuchtje van de tweede plaats.