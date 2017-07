Zelfs in topvorm is het lastig presteren bij dit weer. Mijn eerste 200m was goed, daarna viel ik compleet stil.

Zelfs in topvorm is het lastig presteren bij dit weer. Mijn eerste 200m was goed, daarna viel ik compleet stil. Jonathan Borlée

Broers Borlée missen eerste kans op WK-minimum Kevin, Jonathan en Dylan Borlée hebben hun WK-ticket nog niet op zak. Tijdens de reeksen van de 400m was de regen spelbreker. Kevin Borlée ging voluit in zijn reeks, maar 45"88 was niet voldoende voor het WK-minimum (45"33). Ook Jonathan (46"06) en Dylan (46"66) kwamen niet in de buurt. Ze wonnen wel alle drie hun reeks en stoten door naar de finale.

15:33