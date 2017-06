Naert: "Ook voor het WK 2015 waren de zorgen om Bolt groot"

In goede weersomstandigheden en een deelnemersveld op maat liep hij boven de tien seconden. Wat opviel was hoe moeizaam hij technisch liep. Het was echt trekken en stoten.

"In goede weersomstandigheden en een deelnemersveld op maat liep hij boven de tien seconden (10"06). En wat vooral opviel was hoe moeizaam hij technisch liep. Het was echt trekken en stoten", zegt Naert.

"Je ziet dat zijn rugproblemen redelijk ernstig zijn. Zelf zegt Bolt dat hij er gerust op is dat zijn Duitse orthopedist hem zal kunnen behandelen."

"Maar de vraag is hoe groot het probleem juist is. Met de leeftijd neemt zijn blessureleed toe en zijn snelheid af."

"Het valt op dat Bolt zowel in 2015 als 2016 het jaar niet afsloot als de snelste man van het seizoen. Dat was telkens Justin Gatlin. Zijn beste tijden gaan ook achteruit."

Van 9"63 in 2012 naar 9"77 in 2013, 9"98 in het sabbatjaar 2014, 9"79 in 2015 en vorig jaar 9"81.