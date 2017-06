Naert past voor WK: "Ik kan onmogelijk top zijn"

Naert in de Belgische kleuren? Niet op het WK in Londen. Naert in de Belgische kleuren? Niet op het WK in Londen.

Marathonloper Koen Naert zal er in augustus niet bij zijn op het WK in Londen. Z'n achillespeesproblemen zijn achter de rug, maar op tijd in topvorm raken zit er niet meer in.