Bolt wint bij start Europese afscheidstoernee: "Heb ervan genoten"

Usain Bolt kon natuurlijk niet anders dan winnen in Tsjechië. Usain Bolt kon natuurlijk niet anders dan winnen in Tsjechië.

Usain Bolt heeft afscheid genomen van zijn Tsjechische fans op de Golden Spike meeting in Ostrava. Bolt won de 100 meter, maar bleef niet onder de 10 seconden. Ook voor Mo Farah was het een soort afscheid, want hij stapt na het WK over naar de marathon. Ook de Brit was niet helemaal tevreden over zijn tijd.