Wayde van Niekerk loopt wereldrecord op onconventionele 300 meter

Op de Spelen in Rio verbaasde Wayde van Niekerk de wereld door het ijzersterke wereldrecord van Michael Johnson te verpulveren (43"03) op weg naar het olympische goud.

Minder verbazing in Ostrava toen Van Niekerk ook het laatste wereldrecord op naam van Johnson afnam. Die had op 10 april 2000 30"85 gelopen over 300 meter. Van Niekerk deed 4 honderdste seconde sneller: 30"81.

Enkele jaren geleden had ook Usain Bolt in Ostrava een gooi gedaan naar dat record, maar de Jamaicaan bleef steken op 30"97. Een clash tussen Bolt en Van Niekerk dit jaar zit er niet in. Bolt zal zich op het WK focussen op de 100 meter, terwijl Van Niekerk een dubbelslag 200-400 ambieert.