Bolt: "Ik ben benieuwd naar wie mijn opvolger wordt"

Het WK van augustus in Londen wordt het laatste kunststukje van Usain Bolt (30). De Jamaicaan loopt woensdagavond nog in Tsjechië en eind juli op de Diamond League-meeting in Monaco.

"Elke meeting zal emotioneel worden", zegt Bolt, die woensdag voor de 9e keer deelneemt in Ostrava. "Het is een seizoen vol emoties."

Bolt is naar eigen zeggen tevreden over zijn voorbereiding op het WK. Hij is ook al bezig met zijn toekomst en met de leemte die hij in zijn sport zal achterlaten.

"Het wordt interessant om te zien wie op de volgende Spelen mijn opvolger op de 100 en 200 meter wordt. Er zijn veel jonge sterren. Ik ben benieuwd wie zal opstaan en wie een kampioen zal worden."