Van der Plaetsen niet ongerust: "In 1,5 maand kan veel in orde komen"

"Het begon eigenlijk al niet super. Vanaf de start van de 100 meter was de klik er niet. Ik kreeg ook meteen last van mijn knie, waar ik al de hele winter mee gesukkeld heb. Het is moeilijk om daarna nog je niveau aan te houden." Uiteindelijk gaf hij na 4 onderdelen op.

De vorm van Van der Plaetsen is geruststellend en dus slaat hij nog niet in paniek met het oog op het WK. "Mijn losse wedstrijden waren niet slecht, op het niveau van vorig jaar. Maar nu moet ik de puzzel nog leggen om het allemaal in één tienkamp samen te krijgen."

"Er kan in anderhalve maand nog veel in orde gebracht worden, maar het is toch wat een sprong in het onbekende", geeft Van der Plaetsen toe.