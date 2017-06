Arnaud Art is een echte polsstokspecialist. De 24-jarige atleet in Luik ging op de Kouter in Gent over 5,60 meter. Hij viel het Belgisch record nog aan, maar 5,72 meter was te hoog gegrepen.

Thomas Van der Plaetsen was de publiekslieveling in Gent. Met een sprong over 5,40 meter, slechts 1 centimeter onder zijn persoonlijk record, eindigde de meerkamper op de tweede plaats.

Bij de vrouwen waren de bloemen voor Fanny Smets. Zij vloog in Gent over 4,26 meter.