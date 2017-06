Eykens debuteert in Diamond League: "Na Rio had ik rust nodig"

Eykens wil zichzelf nog niet te veel druk opleggen. "De WK-limiet (2'00"37) lopen zou heel mooi zijn", zegt Eykens. "Maar ik ben me ervan bewust dat het nog heel vroeg in het seizoen is. Het belangrijkste is dat ik mijn seizoensbeste chrono kan aanscherpen. Ik zal gewoon alles geven."

Tien dagen geleden liet Eykens een tijd van 2’02”36 noteren op haar eerste 800 meter van het seizoen. “Daar was ik heel tevreden over", zegt Eykens. "Ik heb een moeilijk winterseizoen achter de rug en het was mijn eerste 800 meter sinds Rio de Janeiro."

"De Spelen hebben nog lang in mijn lichaam en in mijn hoofd gezeten. Daarom had ik wat nood aan rust en ben ik in de winter wat later beginnen op te bouwen. We doen het stap voor stap."