Van der Plaetsen: "Ratingen wordt test met oog op WK"

"Ik heb in de winter een blessure gehad en werk nu stap voor stap toe naar het zomerseizoen. Ik ben 95% genezen en ik kan alles doen. Ik ben goed genoeg om aan wedstrijden deel te nemen. Ik moet alleen nog een beetje opletten dat ik geen nieuwe blessure oploop."

"In Ratingen wordt het interessant om te zien hoe de explosieve disciplines op de tweede dag verlopen en hoe ik recupereer. Het wordt wat aftasten. In dat opzicht is Ratingen ideaal om de puntjes op de i te zetten."

"Nadat ik me vorig jaar al gekwalificeerd had voor het WK heb ik nu de luxe dat ik alle tijd heb om me voor te bereiden. Die tijd ga ik ook echt nemen. Als Ratingen niet goed uitdraait, heb ik nog 6 à 7 weken om bij te sturen."