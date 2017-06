"Jammer dat ik mijn record na 21 jaar kwijt ben? Helemaal niet!"

Als Debjani gespaard blijft van blessures zie ik hem nog wel eens 3'32" of 3'31" lopen en dan ben je wereldtop. Het is zoals een renner: eenmaal je begint te winnen, geraak je in een flow. Ik denk dat Debjani nu in de goeie mentale flow zit.

"Eerlijk: ik was blij toen mijn record vorige zomer 20 jaar oud werd, maar nu was het toch stilaan tijd dat het verbeterd werd. Dit heeft me trouwens 20 jaar lang elk jaar champagne gekost. Nu is iedereen ook verlost van mijn gezeur."

"Ik had Debjani al eens getipt als de man die mijn record zou pakken. Hij liep vorig jaar 3'35" laag op de Nacht van de Atletiek. Toen zei ik al dat hij nog veel sneller kon. Twee weken geleden liep hij een lage 1'46" op de 800 meter, wat bijzonder snel is voor een 1500 meter-loper. Dus wist ik dat het record deze weken zou sneuvelen als de omstandigheden zouden meezitten."

Debjani mag in augustus deelnemen aan het WK in Londen. Wat verwacht Impens daarvan? "Grote kampioenschappen zijn soms een loterij, maar een finale is voor Debjani zeker haalbaar. En in de finale kan er veel gebeuren. Hij is tactisch sterk en kan zich goed wegstoppen. Hij heeft een snel eindschot en kan dus ver geraken."

