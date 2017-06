IAAF-voorzitter Coe: "Bolt is de Muhammad Ali van de atletiek"

"Bolt heeft een charisma zonder weerga in de geschiedenis van onze sport en in de sport in het algemeen. Ik ben van mening dat je hem alleen kan vergelijken met Muhammad Ali. Ik zet ze allebei in dezelfde categorie", vertelde Coe zaterdag op de afscheidsmeeting van Bolt in eigen land in Kingston.

"Het is niet alleen dankzij zijn drie opeenvolgende succesvolle Olympische Spelen of zijn wereldrecords dat hij wereldwijde bekendheid geniet."