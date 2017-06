Debjani verbetert 21 jaar oude BR van Impens op 1.500 meter

Ismael Debjani was naar Hengelo afgezakt met als doel de WK-limiet op de 1.500 meter te lopen. De 26-jarige atleet snelde naar de vierde plaats in 3'33"70 en verpulverde daarmee zijn persoonlijke record van 3'35"62.

Verrassender was dat Debjani ook sneller was dan het Belgische record van Christophe Impens uit 1996. De voorbije jaren hadden heel wat atleten hun tanden stukgebeten op die tijd van Impens.

Debjani is de achtste Belg die zich plaatst voor het WK atletiek in Londen in augustus. Eerder deden ook Bashir Abdi (5.000m), Philip Milanov (discus), Thomas Van der Plaetsen (tienkamp), Koen Naert & Abdelhadi El Hachimi (marathon), Nafi Thiam (zevenkamp) en Anne Zagré (100m horden) dat.