Bolt na laatste 100 meter in Jamaica: "Nog nooit zo nerveus geweest"

Het WK atletiek van komende zomer in Londen is de laatste afspraak in de agenda van Usain Bolt, die afgelopen nacht op de meeting van Kingston nog een laatste keer kon schitteren voor eigen volk.

Bolt won de 100 meter in 10"03. "Ik ben nooit nerveuzer geweest bij de start van een 100 meter", reageerde een geëmotioneerde Bolt.

"Ik denk dat dit een van de slechtste races uit mijn carrière was. De uitvoering was slecht, mijn start was zoals altijd slap."

"Maar ik verwachtte er zelf niet te veel van. Ik wou gewoon geen blessure oplopen en wou mijn supporters bedanken voor hun jarenlange steun."