Thiam: "Droom niet van wereldrecord op zevenkamp"

"Götzis heeft vooral voor rust gezorgd", vertelt Thiam aan Sporza. "Ik had na de Spelen wel wat twijfels. Ik vroeg me af of ik nog wel vooruitgang kon boeken en of ik niet aan mijn plafond zat. Na die geweldige prestatie in Götzis heb ik gemerkt dat ik nog kan verbeteren. Dat was een opluchting. Nu kan ik zonder druk blijven werken aan de onderdelen waarin ik nog kan verbeteren."

"Ik geloof dat ik de komende jaren nog beter kan doen. We zullen zien. Ik leg mezelf geen druk op. Ik blijf werken om mijn mindere punten te verbeteren en mijn sterke punten nog sterker te maken. Ik stel mezelf geen hoge doelen. Ik doe alles stap voor stap, op mijn ritme."

"Het wereldrecord? Daar droom ik niet van. Mijn doel is gewoon om te blijven verbeteren. Het Europese record van Carolina Kluft (7.032 punten, red) is maar 19 punten verschil. Maar het wereldrecord is 7.291 punten. Dat is verschil is echt enorm."