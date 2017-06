Nederlandse vrouwen stelen de show op Diamond League in Rome

Sifan Hassan zorgde voor nog meer Nederlands succes in Rome. Ze won met veel panache de 1.500 meter, in 3'56"22, de beste tijd van het seizoen en maar een zuchtje van haar Nederlandse record verwijderd.

Een andere topprestatie leverde de Keniaanse Hellen Obiri af op de 5.000 meter. 14'18"38 is niet alleen een nationaal record, maar ook de 8e tijd uit de geschiedenis. De Ethiopische vrouwen speelden geen hoofdrol en ook Louise Carton, de enige Belgische deelneemster in de Italiaanse hoofdstad, stelde teleur: 15'48"94 is een heel eind van haar persoonlijke record.

Bij de mannen was het in de meeting die genoemd is naar de Italiaanse sprintlegende Pietro Mennea uitkijken naar de korte afstanden. De Brit Ujah (100m) en de Canadees De Grasse (200m) kregen de ruiker bloemen, al vielen hun tijden tegen.