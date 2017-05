Hellebaut: "Europees record ligt voor Thiam binnen handbereik"

In het jaar na de Olympische Spelen nemen veel atleten wat gas terug. Dat geldt dus niet voor Nafi Thiam. "Je ziet vaak dat oudere atleten een sabbatjaar nemen om hun lichaam te laten rusten. Nafi is natuurlijk nog heel erg jong, maar toch was ik verbaasd dat ze dit kon blijven opbrengen."

"Ze is op het elan van vorig jaar doorgegaan en is nog beter geworden. Zowel op mentaal als fysiek vlak is dit een topprestatie. Ze is ook sterk op de juiste momenten."

"Enkele weken geleden waren haar prestaties een beetje minder, maar ze liet haar hoofd niet gek maken. Ze leeft toe naar Götzis en ze knalt er gewoon. Tussen de oren zit het dus ongelofelijk goed."

"Nafi studeert nog en staat met beide voeten op de grond. Ze is een prachtatlete en heel rustig, een beetje "the girl next door". Ze laat alles op zich afkomen en gaat er ongelofelijk volwassen mee om, zeker gezien haar jonge leeftijd."