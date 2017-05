Keniaanse loopt zelfs met losse schoen op een na snelste 3.000m steeple ooit

Celliphine Chespol, in 2016 nog wereldkampioene bij de juniores, is nog altijd maar 18 jaar, maar wel klaar om zich te tonen op het grote toneel. De Keniaanse klokte in Eugene (Oregon) af in een toptijd op de 3.000 m steeple.

En ze had zelfs nog dichter bij het wereldrecord van Ruth Jebet (8'52"78) kunnen sluipen, maar ze moest in de voorlaatste ronde even stoppen omdat ze na een sprong over de waterbak een schoen dreigde te verliezen.

Wereldrecordhoudster en olympisch kampioene Jebet strandde op de derde plaats, na de Keniaanse Beatrice Chepkoech.