Thiam sluit dag af met PR en als leider Nafi Thiam heeft na de eerste dag in Götzis de kaap van de 4.000 punten al overschreden. Op de afsluitende 200 meter liep ze in het zog van de jonge Belgische Noor Vidts (24"21) naar een persoonlijk record: 24"40. Twee jaar geleden liep ze in Götzis 24"78, toen met meewind en nu met forse tegenwind. De Duitse Schäfer won het laatste nummer van de dag, zodat Thiam veel van haar voorsprong heeft moeten prijsgeven. Ze heeft nog 3 punten voorsprong.

Thiam vergroot voorsprong met kogel In het kogelstoten blijft Thiam een beetje onder de verwachtingen (14,51m terwijl haar PR 15,24m is), maar in de tussenstand loopt ze wel verder weg van de concurrentie. Ze heeft nu al een buffer van 103 punten op de Duitse Schäfer. Thiam ligt ook nog altijd op koers om haar Belgisch record van Rio te verbeteren.

Thiam leidt na hoogspringen Na haar persoonlijk record op de 100 meter horden is Thiam naar de koppositie gesprongen in het hoogspringen. De olympisch kampioene zweefde over 1m98, een evenaring van haar persoonlijk record. In de stand telt ze 2.285 punten. Johnson-Thompson (2e) volgt op 33 punten, Schäfer (3e) staat 120 punten in het krijt.

