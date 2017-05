Berings loopt 13"29 op eerste 100m horden in 2,5 jaar: "Heerlijk om terug te zijn"

Berings zit al twee jaar in het sukkelstraatje. Zo komt het dat ze vandaag nog maar haar eerste 100 meter horden sinds augustus 2014 (!) liep.

Haar 13"29 in Lokeren is haar snelste seizoensopener in haar carrière, maar voor het WK atletiek in Londen zal ze nog zo'n drie tienden sneller moeten gaan. De zege in Lokeren was voor Anne Zagré in 13"24.

Berings was dolblij: "Heel goed gevoel en snelste opener ooit! Dat kan tellen. Nu op naar TOPtijden", tweette ze. "Heerlijk om terug te zijn. Hard work pays off."

"De laatste twee jaar waren keihard en ik ben veel steun kwijtgeraakt, maar de trouwe supporters bleven. Waarna ze haar familie, team, coach, sponsor en kinesist bedankte. "No dream is ever chased alone."