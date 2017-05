Milanov na zege in Sjanghai: "Beste vorm komt nog"

Philip Milanov was natuurlijk tevreden na zijn overwinning in Sjanghai. "Ik voelde me sterk en deed twee worpen die volgens mij voorbij de 65 meter vlogen, maar ik kreeg twee keer de rode vlag", vertelt Milanov. "Dat was een beetje ontgoochelend."

Die 65 meter is de limiet voor het WK in Londen in augustus, maar zijn worp van 64,94 meter haalde Milanov toch de overwinning binnen. "De afstand is niet perfect, maar ik heb er vertrouwen in dat mijn beste vorm nog moet komen. Voor een van mijn eerste wedstrijden is dit goed."

Milanov, vorig jaar ontgoochelend negende op de Olympische Spelen in Rio, mikt dit jaar natuurlijk vooral op het WK. "Mijn trainingen gingen de afgelopen maanden met ups en downs. Ik ben nog wat op zoek naar ritme en continuïteit."