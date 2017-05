Milanov triomfeert op Diamond League-meeting in Shanghai

Drie maanden voor het WK in Londen lijkt Elaine Thompson al goed in vorm. De Jamaicaanse, op de Spelen de laureate op de 100m en de 200m, liep in in Shanghai een scherpe 10"78 op de hectometer.

Bij de mannen verbaasde de amper 19-jarige Noah Lyles door de 200 meter te winnen in een sterke 19"90.

In het verspringen etaleerde Luvo Manyonga zijn bloedvorm. De Zuid-Afrikaan landde na 8,61 meter, de beste prestatie ooit in de Diamond League. Vorige maand had Manyonga in eigen land ook al 8,65m gesprongen.