Rousseau: "Maak een lijst met records van de voorbije 10 jaar"

Rousseau doet een krasse uitspraak over Griffith Joyner: "Schrap haar tijd." Rousseau doet een krasse uitspraak over Griffith Joyner: "Schrap haar tijd."

Voor Vincent Rousseau (56) hoeven niet alle records uit het verleden geschrapt te worden. De Belgische recordhouder op de marathon deed gisteren in De zevende dag een tegenvoorstel. En passant gaf Rousseau ook zijn mening over de marathon van Kipchoge in 2u00'25". "Een non-event", noemde hij het.