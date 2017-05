Bolt heeft een droom: "Wil tot top 50 van beste voetballers ter wereld behoren"

"Ik denk dat Rooney momenteel in de top 50 van de wereld staat. Ikzelf heb de ambitie om ook tot die top 50 te horen, als ze mij de kans geven en ik regelmatig zou kunnen spelen. Ik wil graag een spits worden die zo'n 20 doelpunten per seizoen maakt."

De Jamaicaan zou ook graag een WK spelen met zijn land. "Indien het WK dit jaar plaatsgevonden had, had ik zelfs het WK atletiek willen opofferen. Mijn moment is gekomen, ik moet het doen. Ik ga me lanceren in de voetbalwereld."

"Voetbal is een fysiek zware sport en ik ben niet meer zo jong, maar ik denk dat ik minstens nog vier jaar kan meedraaien."