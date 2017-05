Alles wat je moet weten over de recordpoging op de marathon

Nationaliteit: Ethiopiër

Leeftijd: 27

Lengte: 1,70m

Gewicht: 55 kg

PR marathon: 2u04'45"

Lelisa Desisa is de jongste van de drie. De 27-jarige Ehtiopiër verbaasde in 2013 door in Dubai bij zijn marathondebuut meteen te winnen. De 2u04'45" die hij daar liep, is nog steeds zijn snelste chrono op de 42,195 kilometer.

Desisa was ook al twee keer de snelste in de marathon van Boston, onder meer in de editie van 2013. Die werd toen opgeschrikt door een bomaanslag waarbij drie mensen om het leven kwamen.