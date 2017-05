Naert en Van Alphen vrezen voor marathon onder de 2 uur

"Of het de grootste stunt aller tijden zou zijn? Nee, dat denk ik niet", aldus Van Alphen in De Afspraak. "Maar het zou in ieder geval ongelooflijk zijn. Er moet 2,5 procent sneller gelopen worden over de hele afstand. Enorm veel. Zelfs één procent is al erg veel."

Van Alphen plaatst toch een kanttekening bij de bedoelingen van sportmerk Nike, dat het hele event organiseert. "Naast de sportieve waarde, is het ook echt een mediastunt voor Nike. Ik ben heel benieuwd naar de afloop, maar ik zou het zelf leuker vinden als het record gelopen werd op een stadsomloop. Niet op zo'n geknutseld circuit, zoals nu."

De snelheid waarin de afstand gelopen moet worden (21 km/u), spreekt vanzelfsprekend tot de verbeelding. "Dat is gigantisch snel", lacht Van Alphen.

"Ik liep in de tienkamp, weliswaar na negen andere discipline's, net die snelheid in één kilometer. De laatste 500 meter van mijn 1.500 meter was er dan al verval. Veel niet-sporters zullen die snelheid niet eens honderd meter kunnen volhouden."