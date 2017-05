Duitser Röhler wordt op 1 na beste speerwerper aller tijden in Doha: 93,90 meter

Bij zijn vierde worp van de avond schreef speerwerper Röhler zich wat meer in in de geschiedenisboeken. Met 93,90m is hij nu de op één na beste performer aller tijden. Alleen de legendarische Tsjech Jan Zelezny, met een wereldrecord van 98,48m in 1996, wierp de speer verder. Zelezny heeft de beste vijf worpen achter zijn naam.

Röhler schreeuwde het uit toen zijn speer vlot voorbij de 90m-lijn de grond invloog. De cameraman op 1,5 meter moet het toch even benauwd gekregen hebben.

"Dit had ik niet zien aankomen en niet verwacht bij mijn eerste wedstrijd van het seizoen", reageerde de 25-jarige Duitser. "Dit zal wat dagen nodig hebben om binnen te sijpelen."