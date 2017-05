Plan van atletiekfederatie om records van voor 2005 te schrappen stuit op kritiek

European Athletics pleit voor veel strengere criteria voor het goedkeuren van Europese en wereldrecords in de atletiek. Zo wil voorzitter Svein Arne Hansen dat alle record worden geschrapt van atleten die ooit zijn betrapt op doping.

Records van voor 2005 worden volgens de 70-jarige Noor beter niet meer als officieel erkend, omdat de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) niet meer beschikt over bloed- en urinestalen van voor dat jaar. Radcliffe noemt de regel laf.

"Ik heb hard gewerkt voor mijn persoonlijke records en ze zullen altijd hun waarde behouden voor mij. Ze zijn het resultaat van hard werken. Sportbonden hebben de plicht om eerlijke atleten te beschermen tegen bedriegers."

"We hebben het in het verleden tegen sporters moeten opnemen die de boel bedrogen. De bonden slaagden er niet in een veilig speelveld te creëren. Nu dreigen we records te verliezen dankzij die bedriegers."