Zagré bemachtigt in Florida haar ticket voor het WK

In de finale ging ze met 12"96 dus nog een stukje sneller, wat haar zekerheid oplevert over deelname aan het wereldkampioenschap in augustus in Londen.

Na haar teleurstellende EK indoor in Belgrado wil Zagré in Londen in topvorm aan de start verschijnen.

"Ik wil snel lopen, heel snel", zegt Zagré. "Ik denk dat ik nog een volgende stap kan zetten. Het vele werk begint te lonen. Als ik mijn persoonlijke record (12"71) kan verbeteren op een toernooi als het WK, zou dat de kers op de taart betekenen."

Op dezelfde Tom Jones Memorial zijn met Dylan Borlée, Kevin Borlée en Damien Broothaerts drie Belgen in actie gekomen op de 4x400 meter. Ze vormden een kwartet met de Amerikaan Brandon Shirk en liepen in 3'08"26 naar de derde plaats.

De overwinning ging naar een team uit Florida in 3'04"54, voor Florida State (3'07"91). Eerder op de avond was Julien Watrin, ook een Belgian Tornado, bij zijn debuut op de 400 meter horden als 6e geëindigd in 51"89.