Parijs organiseert het Europese kampioenschap in 2020

Omdat Tbilisi (Georgië) enkele maanden geleden zijn kandidatuur introk, was Parijs de enige overgebleven kandidaat. De toewijzing was dus een formaliteit.

De 25e editie van het EK zal van 26 tot 30 augustus 2020 plaatsvinden in het Charlétystadion, waar 20.000 toeschouwers binnen kunnen. Dat stadion is op 1 juli ook de locatie voor de Diamond League-meeting van Parijs.

Het is de tweede keer dat het EK naar Frankrijk verhuist. De vorige keer dateert al wel van 1938, toen Colombes (nabij Parijs) gaststad was. Volgend jaar vindt het EK plaats in het Olympisch Stadion van Berlijn.