Nafi Thiam siert affiche van 41e Memorial Van Damme: "Een hele eer"

Het is ondertussen bijna twee maanden geleden dat Thiam zich in Belgrado tot Europees indoorkampioene op de vijfkamp kroonde, haast zonder voorbereiding.

"Die titel, met die persoonlijke records, was een ongelooflijk mooie ervaring. Ik houd er een 100 procent goed gevoel aan over."

Na het EK laste de 22-jarige atlete een rustperiode in, waarna ze weer op stage trok naar Zuid-Afrika. "Ik heb wel niet lang stilgelegen, want de eerste competities in open lucht komen er snel aan."

Luik wordt haar eerste competitie. Ze doet er op 6 mei op de Place Saint-Lambert mee aan het hoogspringconcours in de Urban Memorial Series. "Luik is de stad waar ik woon en train. Hopelijk is het mooi weer en komt er veel volk kijken." Op 8 juli zal ze ook verspringen op de Groenplaats in Antwerpen.