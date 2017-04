Belgian Tornados vijfde op Olympische Spelen 2012 door diskwalificatie Russen

De Belgian Tornados schuiven op naar de vijfde plaats. De Belgian Tornados schuiven op naar de vijfde plaats.

Rusland is gediskwalificeerd op de 4x400 meter van de Olympische Spelen in Londen van 2012. Maksim Dyldin is betrapt op het gebruik van doping na de hertesten van zijn stalen tijdens de Olympische Spelen van 2008 en 2012. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft ook de Russische Tatjana Tsjernova uit de uitslag van de Olympische Spelen in 2008 geschrapt.