Belgian Tornados finishen tweede in B-finale World Relays

De Tornados liepen met de broers Dylan en Kevin Borlée, Julien Watrin en nieuwkomer Michael Rossaert. Die laatste verving Jonathan Borlée, die met een lichte blessure verstek moest laten gaan.

De vier Belgen misten zaterdag de A-finale, door in de halve finales pas vierde te worden in hun reeks. Met de tiende chrono werden ze niet opgevist.

In de A-finale loodste LaShawn Merritt de Amerikanen naar een nipte overwinning: met 3'02"13 hield de VS maar 15 honderdsten over op het verrassende Botswana. De A-finalisten zijn allen geplaatst voor het WK in Londen in augustus, dus de Belgen moeten hun ticket nog elders verdienen.