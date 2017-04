Mary Keitany breekt wereldrecord vrouwenmarathon in Londen

Mary Keitany won de marathon van Londen met een wereldrecord. Mary Keitany won de marathon van Londen met een wereldrecord.

De Keniaanse Mary Keitany heeft in de marathon van Londen het wereldrecord in een race voor enkel vrouwen gebroken. Ze finishte in 2u17'01" en verbeterde zo het vorige record op naam van Paula Radcliffe met 41 seconden. Bij de mannen klopte de Keniaan Daniel Wanjiru (2u05'48") Kenenisa Bekele.