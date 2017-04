Belgian Tornados grijpen naast finale op World Relays

In 2015 snelden de Belgen nog naar brons op het officieuze WK aflossingen, maar dit jaar konden ze die stunt niet overdoen. Tegen de wereldtoppers konden de Tornados niet rekenen op Jonathan Borlée. Hij moest afhaken door een lichte contractuur.

Zijn plaats werd ingenomen door Michael Rossaert. Hij zette, samen met Kevin en Dylan Borlée en Julien Watrin een tijd neer van 3'05"45"', zo'n zes seconden trager dan hun persoonlijk record (2'59"25).

Het leverde ons land een vierde plaats op in de reeks, achter Frankrijk, Groot-Brittannië en de Bahama's. Dat was niet voldoende voor een finaleplaats want alleen de top twee van de drie reeksen mocht rechtstreeks naar de A-finale. De snelste twee verliezers werden opgevist, maar in de andere reeksen liepen de concurrenten iets sneller.

Uiteindelijk strandde België op de tiende plaats. De Belgian Tornados probeerden hun definitieve selectie voor het WK in Londen in augustus af te dwingen. Daarvoor moesten ze in de top acht eindigen en dat is dus niet gelukt.