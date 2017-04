4x400m-ploeg kan niet rekenen op geblesseerde Jonathan Borlée op World Relays

In 2015 liepen de Belgian Tornados nog naar een bronzen medaille op de World Relays. Nu probeert de 4x400m-ploeg een ticket voor het WK in Londen af te dwingen. Daarvoor moeten ze in de top 8 eindigen.

Dat wordt niet eenvoudig want de 4x400m-ploeg kan niet rekenen op Jonathan Borlée. Hij sukkelt met een lichte contractuur en moet afhaken. Het team dat in de Bahama's aan de start staat bestaat nu uit Kevin en Dylan Borlée, Julien Watrin en Michael Rossaert.

Het uitvallen van Jonathan Borlée hoeft geen ramp te zijn. Op het EK in Belgrado vorige maand pakte een viertal, met Robin Vanderbemden in de plaats van Jonathan Borlée, nog zilver.