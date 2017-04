Opnieuw vijf Russische medaillewinnaressen geschorst

Antonina Krivoshapka, Yevgenia Kolodko, Anna Bulgakova, Vera Ganeyeva en Dmitry Starodubtsev zijn de vijf namen die geschorst worden.

Krivoshapka en Kolodko veroverden op de Olympische Spelen van 2012 in Londen zilver. Krivoshapka deed dat in met haar estafetteploeg op de 4x400 meter, Kolodko in het kogelstoten.

Anna Bulgakova won op het EK van 2012 in Helsinki brons in het hamerslingeren. Vera Ganeyeva wierp in het discuswerpen naar goud op de Zomer Universiade van 2013 in Kazan. Polsstokspringer Starodubtsev sprong in 2012 naar de vierde plaats op de Spelen, maar moest die na zijn bekentenis terug inleveren.

Ook de andere vier atleten kunnen hun medailles verliezen.