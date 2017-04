Kenia boven in Boston: Kirui en Kiplagat triomferen

Ook bij de vrouwen was er dus een Keniaanse overwinning. Edna Kiplagat (37) was eerder al de sterkste in Londen, New York en Los Angeles en voegt bij haar debuut ook de marathon van Boston aan haar palmares. Kiplagat werd in 2011 en 2013 wereldkampioene.



1. Edna Kiplagat (Ken) 2u21'52"

2. Rose Chelimo (Bah) 2u22'51"

3. Jordan Hasay (VS) 2u23'00"